أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "حريقًا اندلع في معمل لصناعة الفحم في بلدة ​زوطر الشرقية​ لصاحبة نزيه قرنبش، ما أدى لاحتراقه واختناق عاملين نقلا الى مستشفى النجدة في النبطية. وتوجهت الى المكان عناصر من ​الدفاع المدني​ اللبناني و​القوى الأمنية​ التي فتحت تحقيقًا بملابسات الحادث".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: احتراق معمل فحم في النبطية واختناق عاملين فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.