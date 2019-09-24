الرئيس عون يلتقي ملك الأردن في الأمم المتحدة

يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، في هذه الأثناء، ملك الأردن عبدالله الثاني في الأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوفد المرافق للرئيس.
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