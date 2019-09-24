الجيش: 6 طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 23 أيلول 2019 الساعة 11:25، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:20 من فوق البلدة المذكورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 11:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق الجنوب وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:15 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة". ولفتت إلى أنّ "عند الساعة 15:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:00 من فوق البلدة المذكورة".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 17:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 24 أيلول 2019 عند الساعة 01:05 من فوق البلدة المذكورة". وذكرت أنّ "عند الساعة 20:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 24 أيلول 2019 عند الساعة 01:45 من فوق البلدة المذكورة".
كما أفادت بأنّ "بتاريخ 24 أيلول 2019 الساعة 00:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًّا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 5:50 من فوق البلدة المذكورة".
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