أسود: ما عندكم شي تعملوا وشعبنا واقف على أبواب المدارس

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أجمل التبريكات والتهاني من بعض المسؤولين بإقرار بعض القوانين والأسخف إنجازات عظيمة وإبداع يقف عند حدود نقل اعتمادات"، مضيفًا "عن جد ما عندكم شي تعملوا وشعبنا واقف على أبواب ​المدارس​ والإفلاس عم ياكل بيوتنا ومستقبل أطفالنا. أحسن شي للحرامي هيك مسؤولين بيسرح وبيمرح وأنتم طبلوا وزمروا".

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