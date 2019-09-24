جبهة العمل: زيارة بيلنغسلي عدوان استفزازي وتهديد للبنان وللقطاع المصرفي

اعتبرت "​جبهة العمل الإسلامي​" في ​لبنان​ أن "زيارة مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ لشؤون ما يسمى بمكافحة ​تمويل الإرهاب​ ​مارشال بيلنغسلي​ إلى لبنان، هي بمثابة عدوان استفزازي وتهكمي وتهديد للبنان وللقطاع المصرفي فيه في حين أنه وإدارته منحازون تماما للارهاب الصهيوني"، داعيةً الى أن "تبقى ​القضية الفلسطينية​ حية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية ووجدان الأجيال القادمة". وأكدت "ضرورة وجوب تبني خيار ​المقاومة​ كخيار وحيد ناجع لتحرير الأرض والمقدسات"، مشيرةً إلى "رفض مندرجات مؤامرة ​صفقة القرن​ كافة باعتبارها صفقة تآمرية خبيثة وخطيرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها والوجود الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة وخارجها".

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