سفير لبنان في الجزائر شكر الحكومة الجزائرية لدعمها لبنان بالامم المتحدة

شكر سفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن، الحكومة الجزائرية على دعمها للبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى "إنني أعرب، باسمي الشخصي ونيابة عن الحكومة اللبنانية، عن فائق الشكر والتقدير لجانب السلطات الجزائرية على دعمها ورعايتها لمشروع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".
ونوه بـ"أن الدعم الذي حظي به مشروع مبادرة الرئيس يعكس الدعم المتبادل الذي تقوم به الحكومتان اللبنانية والجزائرية في مختلف الترشيحات والمنظمات الدولية والإقليمية".
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