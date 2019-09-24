سفير لبنان في الجزائر شكر الحكومة الجزائرية لدعمها لبنان بالامم المتحدة

شكر سفير ​لبنان​ لدى الجزائر محمد حسن، ​الحكومة الجزائرية​ على دعمها للبنان أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، مشيراً إلى "إنني أعرب، باسمي الشخصي ونيابة عن ​الحكومة اللبنانية​، عن فائق الشكر والتقدير لجانب السلطات الجزائرية على دعمها ورعايتها لمشروع مبادرة فخامة ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية العماد ​ميشال عون​ لإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".

ونوه بـ"أن الدعم الذي حظي به مشروع مبادرة الرئيس يعكس الدعم المتبادل الذي تقوم به الحكومتان اللبنانية والجزائرية في مختلف الترشيحات والمنظمات الدولية والإقليمية".