النشرة: اتفاق بين دول جوار سوريا على مبدأ عودة النازحين كحل نهائي وحيد للازمة

علمت "الخليج 365" انه "عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك اجتماع وزاري رباعي ضمّ وزارء خارجية العراق الاردن لبنان وتركيا بناءً على مبادرة مشتركة بين وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو للتداول في ملف النازحين السوريين إلى دول الجوار السوري الأربع".
وكشفت مصادر لـ"النشرة" انه "بعد التداول تم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء مهمتها إعداد ورقة عمل مشتركة ليبحثها الوزراء، وليتشاورا بشأنها مع الدول والجهات المعنية بملف النازحين السوريين، وكان الاتفاق تامّاً على مبدأ العودة كحل نهائي وحيد لهذه الأزمة، على ان تتوفر الشروط لذلك ومن ابرزها الحصول على دعم الدول والهيئات المسؤولة عن تمويل العودة".
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