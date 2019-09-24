معلوف: المتن ليس لجباية الضرائب والطمر وحسب

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا فوجئنا اليوم بسحب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لمشروع القانون المقدم من الحكومة لإستكمال تنفيذ مشاريع إنمائية جزء أساسي منها في ​المتن​: وصلة العطشانة - عين علق، ​طريق بعبدات​ - بشلاما – المتين، وطريق ​رومية​ - ​بيت مري​".

وشدد معلوف على "أننا مصرون على مطالبنا وسنتابعها، المتن ليس لجباية ​الضرائب​ والطمر وحسب، المتن بحاجة الى إنماء أيضًا".

