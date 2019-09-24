معلوف: المتن ليس لجباية الضرائب والطمر وحسب

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا فوجئنا اليوم بسحب رئيس الحكومة سعد الحريري لمشروع القانون المقدم من الحكومة لإستكمال تنفيذ مشاريع إنمائية جزء أساسي منها في المتن: وصلة العطشانة - عين علق، طريق بعبدات - بشلاما – المتين، وطريق رومية - بيت مري".
وشدد معلوف على "أننا مصرون على مطالبنا وسنتابعها، المتن ليس لجباية الضرائب والطمر وحسب، المتن بحاجة الى إنماء أيضًا".
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