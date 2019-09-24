الحريري عرض مع وفد صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي بلبنان وتطورات مناقشة الموازنة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مع وفد من "صندوق النقد الدولي" برئاسة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، المسؤول الجديد عن ملف لبنان في الصندوق تانوس أرفانتيس، في حضور الوزير السابق غطاس خوري والمستشارين نديم المنلا وهازار كركلا.
وجرى عرض لآخر التطورات المتعلّقة بمناقشة مشروع الموازنة للعام 2020، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في لبنان.
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