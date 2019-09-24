الحريري عرض مع وفد صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي بلبنان وتطورات مناقشة الموازنة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، مع وفد من "​صندوق النقد الدولي​" برئاسة نائب مدير قسم ​الشرق الأوسط​ وآسيا الوسطى، المسؤول الجديد عن ملف ​لبنان​ في الصندوق تانوس أرفانتيس، في حضور الوزير السابق غطاس خوري والمستشارين نديم المنلا وهازار كركلا.

وجرى عرض لآخر التطورات المتعلّقة بمناقشة مشروع ​الموازنة​ للعام 2020، إضافة إلى ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان.