قائد الجيش التقى عبد الساتر موفدا من الراعي لتأكيد دعم بكركي للجيش ووقوفها إلى جانبه

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر موفدًا من قبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لتأكيد دعم بكركي للجيش اللبناني ووقوفها إلى جانبه دومًا.
ونقل المطران عبد الساتر، تحيات الكاردينال الراعي ومحبّته للجيش اللبناني حامي الوطن، مستنكرًا "الحملات الّتي تتعرّض لها المؤسسة العسكرية".
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