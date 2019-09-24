قائد الجيش التقى عبد الساتر موفدا من الراعي لتأكيد دعم بكركي للجيش ووقوفها إلى جانبه

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​ موفدًا من قبل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، لتأكيد دعم ​بكركي​ للجيش اللبناني ووقوفها إلى جانبه دومًا.

ونقل المطران عبد الساتر، تحيات الكاردينال الراعي ومحبّته للجيش اللبناني حامي الوطن، مستنكرًا "الحملات الّتي تتعرّض لها ​المؤسسة العسكرية​".