عقيص: الهيئة العامة فوتت على اللبنانيين فرصة ذهبية لقوننة تعيينات الفئة الاولى في الادارات العامة

لفت عضوتكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ إلى انه "في معظم ​التعيينات الادارية​ التي تجري اليوم على قدم وساق في جلسات ​مجلس الوزراء​ المتكررة والمتعاقبة، وفي خضم الحاجة الى وجود آلية واضحة وشفافة للتعيينات الادارية تنفي عن هذه التعيينات أي لبس او شك بوصول الاكفياء الى المراكز الادارية في ​الدولة​ وبناء الادارة اللبنانية الحديثة. اليوم، مع الاسف، الهيئة العامة ل​مجلس النواب​ فوتت على اللبنانيين فرصة ذهبية كانت متاحة بقانون طرحه الزميل النائب ​جورج عدوان​ لقوننة تعيينات الفئة الاولى في ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة و​المصالح المستقلة​ سقطت عنه صفة العجلة، مع أنه قد يكون الاكثر عجلة بين كل الاقتراحات والمشاريع المدرجة في جدول اعمال اليوم وتبين بشكل واضح من هي ​الكتل النيابية​ التي تريد بناء الدولة وتلك التي رأت أن لا عجلة، مع اننا نحتاج، اكثر من أي يوم مضى، الى بناء الدولة الحديثة، فسقطت صفة العجلة في انتظار اعادة المعركة الى ​اللجان النيابية​ المختصة".

وفي بيان له، أشار عقيص إلى أنه "في هذه المناسبة، أهنئ البقاعيين عموما والزحليين خصوصا باقرار قانون انشاء نفق يربط ​بيروت​ بالبقاع على طريقه BOT، واعلان مراكز المحافظات بلديات كبرى لا تحتاج الى العودة الى ​التنظيم المدني​"، موضحاً أن "الكتل التي صوتت الى جانبنا هي "اللقاء الديموقراطي" وكتلة "التنمية والتحرير".