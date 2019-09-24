عقيص: الهيئة العامة فوتت على اللبنانيين فرصة ذهبية لقوننة تعيينات الفئة الاولى في الادارات العامة

لفت عضوتكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى انه "في معظم التعيينات الادارية التي تجري اليوم على قدم وساق في جلسات مجلس الوزراء المتكررة والمتعاقبة، وفي خضم الحاجة الى وجود آلية واضحة وشفافة للتعيينات الادارية تنفي عن هذه التعيينات أي لبس او شك بوصول الاكفياء الى المراكز الادارية في الدولة وبناء الادارة اللبنانية الحديثة. اليوم، مع الاسف، الهيئة العامة لمجلس النواب فوتت على اللبنانيين فرصة ذهبية كانت متاحة بقانون طرحه الزميل النائب جورج عدوان لقوننة تعيينات الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة سقطت عنه صفة العجلة، مع أنه قد يكون الاكثر عجلة بين كل الاقتراحات والمشاريع المدرجة في جدول اعمال اليوم وتبين بشكل واضح من هي الكتل النيابية التي تريد بناء الدولة وتلك التي رأت أن لا عجلة، مع اننا نحتاج، اكثر من أي يوم مضى، الى بناء الدولة الحديثة، فسقطت صفة العجلة في انتظار اعادة المعركة الى اللجان النيابية المختصة".
وفي بيان له، أشار عقيص إلى أنه "في هذه المناسبة، أهنئ البقاعيين عموما والزحليين خصوصا باقرار قانون انشاء نفق يربط بيروت بالبقاع على طريقه BOT، واعلان مراكز المحافظات بلديات كبرى لا تحتاج الى العودة الى التنظيم المدني"، موضحاً أن "الكتل التي صوتت الى جانبنا هي "اللقاء الديموقراطي" وكتلة "التنمية والتحرير".
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