قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام متفجرة في حقل تفجير القريّة شرق صيدا الجمعة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "اعتبارًا من الساعة 8:00 من يوم الجمعة 27 أيلول 2019، ستقوم مجموعة من مكتب المتفجرات بتفجير وتلف القذائف والأجسام المتفجرة في حقل تفجير القريّة- شرق صيدا، حيث من المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات ​انفجارات​ متعدّدة".

وطلبت في بيان، من المواطنين "عدم الإقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم".