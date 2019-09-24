قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام متفجرة في حقل تفجير القريّة شرق صيدا الجمعة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "اعتبارًا من الساعة 8:00 من يوم الجمعة 27 أيلول 2019، ستقوم مجموعة من مكتب المتفجرات بتفجير وتلف القذائف والأجسام المتفجرة في حقل تفجير القريّة- شرق صيدا، حيث من المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة".
وطلبت في بيان، من المواطنين "عدم الإقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم".
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