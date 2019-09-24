جونسون: يجب إجراء انتخابات بعد رفض المحكمة العليا قرار تعليق البرلمان

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​ ان "​بريطانيا​ تحتاج إلى إجراء ​انتخابات​ عامة"، معتبراً أن "قرار المحكمة العليا، عرقل مساعيه للحصول على صفقة لـ "​بريكست​"، مشددا على أن "​المملكة المتحدة​ ستغادر ​الاتحاد الأوروبي​ في 31 تشرين الاول".

ولفت إلى انه "بما أن القانون قائم حاليا، فإن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول ، وما قد يكون الشيء المهم بالنسبة لنا الآن هو الحصول على صفقة جيدة"، مشيراً إلى انه "في ظل القانون، نغادر في 31 تشرين الاول، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن ما يريده الشعب في البلاد هو أن نرى البرلمانيين يجتمعون معا ويعملون من أجل المصلحة الوطنية لإنجاز هذا الشيء، وهذا هو ما سنفعله".

وأعلنت ​المحكمة البريطانية العليا​ أن قرار تعليق عمل ​البرلمان البريطاني​، الذي اتخذه جونسون، غير قانوني.