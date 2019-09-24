التحالف العربي: أنصار الله أطلقت صاروخا باليستيا من عمران وسقط داخل صعدة باليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) العقيد الركن ​تركي المالكي​، أنّ "حركة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) أطلقت صاروخًا باليستيًّا من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة".

وشدّد على "استمرار "أنصار الله" في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بإطلاق ​الصواريخ​ الباليستيّة وسقوطها عشوائيًّا على المدنيّين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".

وأكّد المالكي أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرّة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستيّة لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".