شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز لندن للدراسات السياسية: مصر تقوم بحرب كبيرة وقوية على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحً تونى شافر رئيس مركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية وظابط المخابرات المركزية السابق، أن مصر تقوم بحرب كبيرة وقوية على الإرهاب، وقد أثنى على دور الجيش المصرى لمسانده الشعب فى إنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، إبان ثوره 30 يونيو، كما أكد على أهميه إدراج الإخوان كجماعة إرهابية فى الولايات المتحدة الإمريكية .

جاء هذا خلال اللقاء الذى نظمته مؤسسة النبض الأمريكى للعلاقات العامة، بالتعاون مع نقابة المحاميين الأمريكيين بمدينه نيويورك تحت اسم " Egypt night “ أو "ليله مصرية" والعلاقات المصرية الأمريكية من التحديات إلى الفرص.

وحضر عن الخارجية المصرية السفير الدكتور هشام النقيب القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى نيويورك، والوزير المفوض هانى ناجى نائب القنصل العام والعديد من أعضاء القنصلية المصرية.

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وألقى النقيب الكلمة الافتتاحية والتى تحدث فيها عن عمق وقوة العلاقات المصرية الأمريكية منذ الثمانينات وقوة الاتحاد المصرى.