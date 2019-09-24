الرئيس الفنزويلي في موسكو للقاء بوتين

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يدور حلاف سياسي بينه وبين معارضه خوان غوايدو، الثلاثاء إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين والبحث في "تدخل دول أخرى" في شؤون بلاده.

وكتب مادورو على تويتر أنه وصل إلى روسيا "لترسيخ" العلاقات "التاريخية والإيجابية جدا" بين البلدين.

وأضاف "الأخوة التي بنيناها لسنوات محور أساسي لبناء مستقبل مزدهر في فنزويلا".

ويلتقي الرئيسان الأربعاء على انفراد "للبحث في المسائل الاقليمية وقبل كل شيء الشؤون الإيبيرية-الأميركية والتدخل المباشر لدول في القضايا الإيبيرية-الأميركية" بحسب الكرملين.

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وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "سيلي اللقاء مباحثات روسية-فنزويلية خلال فطور عمل". وأضاف "كافة أوجه التعاون الثنائي ستبحث".

وقال مادورو الإثنين إنه يزور روسيا "للقاء صديقنا الرفيق فلاديمير بوتين" دون تحديد موعد الزيارة الرسمية.

وكان مادورو الذي تشهد بلاده أسوا أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد المعاصر، أعلن عن لقاءات مع قادة "شركات روسية مهمة".

وتعود الزيارة الأخيرة لمادورو إلى روسيا إلى كانون الأول/ديسمبر واستقبله في موسكو بوتين.