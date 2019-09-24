الان تتابع سفارة المملكة في جاكرتا تنبه المواطنين بالابتعاد عن مقر البرلمان الإندونيسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 طالبت سفارة المملكة في جاكرتا، المواطنين بعدم الاقتراب من مقر البرلمان وطريق “سنيان سيتي” لوجود تجمعات تسببت في إغلاق المداخل للطرق السريعة. Advertisements وقالت السفارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: “تود سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا تنبيه المواطنين المتواجدين بالقرب من مقر البرلمان الإندونيسي وطريق سنيان سيتي بالابتعاد عن تلك المنطقة نظرًا لوجود بعض التجمعات مما سبب في إغلاق المداخل للطرق السريعة القريبة منه وإقفال بعض مسارات الطرق”.

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