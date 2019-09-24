الان تتابع ترامب: طهران تمول النزاعات داخل سوريا واليمن.. والنظام الإيراني شن هجمات في أماكن مختلفة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن طهران تمول النزاعات داخل سوريا واليمن، وأن النظام الإيراني شن هجمات في أماكن مختلفة، مشيرًا إلى أن النظام القمعي الإيراني من أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم.
وأضاف في كلمته خلال أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن واشنطن فرضت عقوبات صارمة على إيران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، فضلًا عن فرض عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير، مؤكدًا أن
واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة.
وتابع: “نجدد رفضنا رفع العقوبات عن إيران إذا لم يتغير سلوكها”، مشددًا على ضرورة تغيير إيران لسلوكها المزعزع للاستقرار.
فيما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر وقعت اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، وتأمل بالتواصل إلى اتفاق يؤمن حقوق دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مسألة النيل تشكل قضية بقاء ووجود لمصر.
وأضاف خلال كلمته، أن مصر تدين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية الشقيقة، داعيًا إلى التصدي للإرهاب ومكافحة خطاب التطرف عبر إعلاء قيم التسامح.
وشدد السيسي، على الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى بناء دولة عاصمتها القدس، خاصة وأن الموقف يتطلب قرارات جريئة تعيد الحق للشعب الفلسطيني.
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