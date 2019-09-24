اخبار العالم

واشنطن: نظام إيران عزز عنفه وهاجم أخيرا مرافق حيوية في السعودية

0 نشر
اليمن العربي ـ متبعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

علم إيران

علم إيران

واشنطن: نظام إيران عزز عنفه وهاجم أخيرا مرافق حيوية في السعودية

كتب

الخليج 365 ـ متبعات

قال الرئيس الأمريكي دونلد ترمب، إن النظام الإيراني سعى إلى تعزيز عنفه للهروب من العقوبات وهاجم أخيرا مرافق حيوية في .

 

وأضاف، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أيلول 24، 2019: علينا أن نمنع #إيران من الحصول على سلاح نووي لذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

 

وأكد أن النظام القمعي في إيران يرفض السلام وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب.

 

ولفت إلى أنه طالما استمر نهج النظام الإيراني كما هو فستتواصل العقوبات على إيران.

 

Advertisements

وتابع: قادة إيران العام الماضي اعتبروا إسرائيل سرطانا يجب إزالته والقضاء عليه.

 

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه وبعد 4 عقود من الفشل حان الوقت لقادة إيران أن يغيروا نهجهم.

 

وقال: الولايات المتحدة هي أكبر قوة عسكرية في العالم وآمل ألا اضطر لاستخدام هذه القوة.

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: نظام إيران عزز عنفه وهاجم أخيرا مرافق حيوية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا