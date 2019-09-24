- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
علم إيران
كتب
الخليج 365 ـ متبعات
قال الرئيس الأمريكي دونلد ترمب، إن النظام الإيراني سعى إلى تعزيز عنفه للهروب من العقوبات وهاجم أخيرا مرافق حيوية في السعودية.
وأضاف، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أيلول 24، 2019: علينا أن نمنع #إيران من الحصول على سلاح نووي لذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.
وأكد أن النظام القمعي في إيران يرفض السلام وهي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب.
ولفت إلى أنه طالما استمر نهج النظام الإيراني كما هو فستتواصل العقوبات على إيران.
وتابع: قادة إيران العام الماضي اعتبروا إسرائيل سرطانا يجب إزالته والقضاء عليه.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه وبعد 4 عقود من الفشل حان الوقت لقادة إيران أن يغيروا نهجهم.
وقال: الولايات المتحدة هي أكبر قوة عسكرية في العالم وآمل ألا اضطر لاستخدام هذه القوة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: نظام إيران عزز عنفه وهاجم أخيرا مرافق حيوية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.