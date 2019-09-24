مريم رجوي تدعو إلى اعتماد سياسة حازمة وشاملة تجاه إيران

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

رجوي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إنه و بعد ما أقدم النظام الإيراني على استهداف المنشآت النفطية للعربية السعودية بالصواريخ وطائرات مسيّرة من داخل إيران قبل أيام، لم تعد المسألة الحقيقية أمام المجتمع الدولي، الجهة التي شنت الهجوم، بل الامر الضروري هو اعتماد سياسة حازمة وشاملة تجاه هذا النظام.



وأضافت، في رسالة موجهة لتظاهرات إيرانية في أمريكا: روحاني، الرئيس الموصوف بالاعتدال لهذا النظام الاستبدادي المتستر بالدين، قد صرّح بكل صلافة تأييده لهذا العمل الاستفزازي المثير للتوتر. كما أكد ممثل خامنئي في مدينة مشهد صلة الهجوم بالملالي، قائلاً إن الحوثيين في اليمن وجميع الميليشيات المسلحة العميلة للنظام في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، كلهم يمثلون النظام الإيراني.

ولفتت إلى أن خامنئي نفسه، بعد الهجوم على العربية السعودية، اشترط إجراء أي مفاوضات بأي مستو كان مع الولايات المتحدة بتوبة الأخيرة.

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وتساءلت: اذن ما هو خطاب الذين يروجون سياسة استرضاء القتلة الحاكمين في إيران؟.

وتابعت رجوي: لقد قال الأمين العام للأمم المتحدة إن هجوم النظام الإيراني لا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل ينتهك أيضًا القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكن مع ذلك، لماذا لا تسحب الأمم المتحدة كرسي إيران من هذا النظام غير الشرعي، ولماذا لا يعيد مجلس الأمن الدولي قراراته العالقة بشأن مشروع الأسلحة النووية للنظام وحظر التخصيب؟.

نعم، هذه هي السياسة التي خلقت كارثة وهناك طريق وحيد لتفاديها يتمثل في الوقوف بجانب الشعب الإيراني المنتفض لإسقاط عراب الإرهاب.