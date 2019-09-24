شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين يرأس وفد «التعاون الإسلامي» في اجتماعات الأمم المتحدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)ترأس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفد المنظمة في الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء). وكان العثيمين التقى أمس (الإثنين) في مدينة نيويورك، رئيسة وزراء النرويج السيدة إرنا سولبرغ، حيث بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب. .
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