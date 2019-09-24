شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدولية تطالب لبنان تسليم إرهابي من «حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) حثت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السلطات اللبنانية على الالتزام بالبحث عن القيادي في «حزب الله» سليم جميل عياش، الهارب عن العدالة. واصدرت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا اليوم (الثلاثاء) قراراً يطالب السلطات اللبنانية بأن تخطو جميع الخطوات المعقولة لإعلام الجمهور العام بوجود قرار الاتهام بحق عياش في ما يتعلق بالاعتداءات على كل من السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر، محذرة من أنه إذا لم يكن المتهم خاضعاً لسلطة المحكمة في غضون 30 يوماً، فإنه سيبدأ الشروع بإجراءات المحاكمة الغيابية بحق المتهم.

حثت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السلطات اللبنانية على الالتزام بالبحث عن القيادي في «حزب الله» سليم جميل عياش، الهارب عن العدالة. واصدرت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا اليوم (الثلاثاء) قراراً يطالب السلطات اللبنانية بأن تخطو جميع الخطوات المعقولة لإعلام الجمهور العام بوجود قرار الاتهام بحق عياش في ما يتعلق بالاعتداءات على كل من السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر، محذرة من أنه إذا لم يكن المتهم خاضعاً لسلطة المحكمة في غضون 30 يوماً، فإنه سيبدأ الشروع بإجراءات المحاكمة الغيابية بحق المتهم.

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