"إعمار اليمن" يطلع العالم على جهوده ومشاريعه التنموية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة المشرف العام على البرنامج، السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وتضمنت مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إقامة معرض في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التعريف عن البرنامج وجهوده ومشاريعه التنموية في اليمن.

وقدم وفد البرنامج المشارك عرضا تعريفيا للزوار حول مشاريع التنمية والإعمار في اليمن لعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلي البعثات الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية.

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وبدأ معرض البرنامج في استقبال الزوار مع انطلاقة اليوم الأول لأعمال الجمعية العامة، والذي يستمر على مدى هذا الأسبوع.

واستخدم المعرض تقنية الواقع الافتراضي (VR)، والتي عرضت مواد مرئية وحية لمشاريع البرنامج في المحافظات اليمنية، والتي دعمت 7 قطاعات حيوية في اليمن، وهي: قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الكهرباء والطاقة، قطاع الزراعة والثروة السمكية، قطاع المياه والسدود، قطاع الطرق والموانئ والمطارات، قطاع المباني الحكومية.

ويحتوي المعرض على فيديوهات من مشاريع "إعمار اليمن"، ومجموعة صور للأطفال المستفيدين من قطاع التعليم، بالإضافة لصور من مستفيدين بالفئات العمرية كافة من مشاريع البرنامج التنموية، والتي أحدثت أثرا إيجابيا في معيشة المواطنين اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية، بشكل مباشر وغير مباشر.

وعمل وفد البرنامج على توزيع المطبوعات والبروشورات، بالإضافة لتوزيع النشرات الدورية الخاصة بالبرنامج، ويرافق ذلك شرح شفوي شامل قدمه الوفد لجميع زوار المعرض بلغات عدة.