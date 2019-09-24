الشباب التقدمي: نرفض العنصرية والتعليم حق للجميع من دون تمييز

أعربت "​منظمة الشباب التقدمي​"، في بيان، عن أسفها ورفضها "لما بلغته حالة ​العنصرية​ المستشرية لدى البعض في البلاد، في ما يتعلق بأحقية التعليم لجميع الناس، التي تهدد بضرب مقومات الاستقرار الاجتماعي والأمني بسبب التمييز المقيت والمتمادي بين المواطنين والمقيمين، حتى في مواضيع تعد من أبسط حقوق الإنسان كالتعليم، وقد باتت لا تنطلي على أحد تلك المسرحيات الكلامية حول حرصهم على الحوار والتلاقي وفي الوقت نفسه يتلون أبشع خطابات التحريض".

وأكدت المنظمة "أحقية التعليم لجميع الناس دون تمييز وفق جنسيتهم، أو عرقهم أو انتماءاتهم"، فإنها ترى أنه من غير المقبول بقاء البعض في قوقعة عنصرية تميز بين ​الطلاب​ المسجلين بناء على جنسيتهم، وتخوض الحملة الاعلامية تلو الأخرى والتي ستأخذ البلاد إلى ما يشبه القرون الوسطى".

وشددت على "ضرورة نبذ كل الممارسات التي تعزز الكراهية والتفرقة، بالأخص في ما يتعلق بأبسط حقوق الإنسان وفي مقدمتها أحقية التعليم، دون إنكار حقوق المواطنين ال​لبنان​يين في وطنهم، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن كل ما من شأنه بث الكراهية والحقد والضغينة وشحن الناس على بعضهم البعض، ومنعهم من تكرار ذلك حرصا على أمن البلاد، وتكريسا لقاعدة المسؤولية، ولثابتة أن إعطاء المواطنين اللبنانيين حقوقهم الطبيعية لا يعني تحريضهم على الوافدين إلى لبنان، بل يكون ذلك يإدارة سليمة شفافة حكيمة رشيدة للدولة وقطاعاتها و​مكافحة الفساد​ وبث روح التعاون الايجابي، انطلاقًا من ميزة لبنان القائمة على التنوع والتعددية".