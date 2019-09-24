المطران درويش استقبل الرئيس الجديد لدير مار الياس الطوق

استقبل رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ الرئيس الجديد لدير ​مار الياس​ الطوق، المدبر الأول في الرهبانية الباسيلية الشويرية الأب سابا سعد، يرافقه كهنة الدير القيم العام للرهبنة وخادم رعية مار الياس ​المعلقة​ الأب فرنسوا كتورة، القيم العام في الكلية الشرقية وكاهن رعية ​البربارة​ الأب ديمتري صليبا ومساعد كاهن رعية الراسية الأب جاورجيوس شبوع، طالبين بركة سياته بعد استلام مناصبهم ​الجديدة​ اثر ​التعيينات​ الرهبانية الأخيرة. وقد هنأ درويش الكهنة بمناصبهم الجديدة متمنياً لهم دوام التوفيق.

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