التقت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري، في مجدليون، المستشار السياسي للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان لارس دي غير، يرافقه مدير وكالة "الأونروا" في منطقة صيدا إبراهيم الخطيب.
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والوضع في مدينة صيدا والمخيمات، والشأن المتعلّق الوجود الفلسطيني في لبنان، حيث كان بحث بالمستجدات المتّصلة بموضوع عمل الفلسطينيّين وموضوع تسجيل الطلاب الفلسطينيّين في المدارس الرسمية.
وفي هذا السياق، شكر الخطيب، الحريري على جهودها بالتواصل مع وزير التربية، الّتي أثمرت إيجاد حلّ لهذا الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري بحثت مع مستشار المنسق الخاص للأمم المتحدة بأوضاع الفلسطينيين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.