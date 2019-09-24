الحريري بحثت مع مستشار المنسق الخاص للأمم المتحدة بأوضاع الفلسطينيين في لبنان

التقت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة ​بهية الحريري​، في ​مجدليون​، المستشار السياسي للمنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ لارس دي غير، يرافقه مدير وكالة "الأونروا" في منطقة صيدا إبراهيم الخطيب.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والوضع في ​مدينة صيدا و​المخيمات​، والشأن المتعلّق الوجود الفلسطيني في لبنان، حيث كان بحث بالمستجدات المتّصلة بموضوع عمل الفلسطينيّين وموضوع تسجيل الطلاب الفلسطينيّين في ​المدارس الرسمية​.

وفي هذا السياق، شكر الخطيب، الحريري على جهودها بالتواصل مع وزير التربية، الّتي أثمرت إيجاد حلّ لهذا الموضوع.