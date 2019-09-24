دبور التقى حمدان وأطلعه على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية

التقى سفير فلسطين أشرف دبور، امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان.
واطلع دبور حمدان على "الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية ضد ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس"، مشدداً على "الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة كافة المشاريع التي تستهدف مشروعنا الوطني الفلسطيني وقضيتنا"، مؤكداً "صمود موقف الرئيس محمود عباس والتصدي لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".
بدوره، اكد حمدان "وقوف المرابطون الى جانب نضال الشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية والاستقلال والعودة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مشدداً على "ضرورة دعم صمود شعبنا الفلسطيني في لبنان وتخفيف معاناته وتحسين ظروفه الحياتية والمعيشية من خلال قوانين تحفظ له كرامته وحقه في العيش بكرامة الى حين عودته الى وطنه فلسطين".
كما استقبل مسؤول الحركة الاسلامية المجاهدة الشيخ جمال خطاب ومسؤول عصبة الانصار الشيخ ابو طارق السعدي وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع في مخيم عين الحلوة والتأكيد على تعزيز حالة الامن والاستقرار القائمة داخل المخيم.
واكد اللقاء "ضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة لابناء شعبنا بما يضمن لهم الحياة اللائقة والكريمة".
كذلك استقبل السفير دبور وفداً من الهيئة التدريسية في برنامج الدعم المدرسي التابع للاونروا في لبنان بحضور عدد من طلاب البرنامج.
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