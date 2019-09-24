دبور التقى حمدان وأطلعه على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية

التقى سفير ​فلسطين​ ​أشرف دبور​، امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" ​العميد مصطفى حمدان​.

واطلع دبور حمدان على "الاوضاع في ​الاراضي الفلسطينية​ المحتلة واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية ضد ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية و​المسيحية​ وخاصة في ​مدينة القدس​"، مشدداً على "الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة كافة المشاريع التي تستهدف مشروعنا الوطني الفلسطيني وقضيتنا"، مؤكداً "صمود موقف الرئيس ​محمود عباس​ والتصدي لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا في الحرية والعودة و​الاستقلال​".

بدوره، اكد حمدان "وقوف المرابطون الى جانب نضال ​الشعب الفلسطيني​ وتطلعاته في الحرية والاستقلال والعودة تحت قيادة ​منظمة التحرير الفلسطينية​ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مشدداً على "ضرورة دعم صمود شعبنا الفلسطيني في ​لبنان​ وتخفيف معاناته وتحسين ظروفه الحياتية والمعيشية من خلال قوانين تحفظ له كرامته وحقه في العيش بكرامة الى حين عودته الى وطنه فلسطين".

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كما استقبل مسؤول ​الحركة الاسلامية المجاهدة​ ​الشيخ جمال خطاب​ ومسؤول عصبة الانصار الشيخ ابو طارق السعدي وتم خلال اللقاء بحث الاوضاع في ​مخيم عين الحلوة​ والتأكيد على تعزيز حالة الامن والاستقرار القائمة داخل المخيم.

واكد اللقاء "ضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة لابناء شعبنا بما يضمن لهم ​الحياة​ اللائقة والكريمة".

كذلك استقبل السفير دبور وفداً من الهيئة التدريسية في برنامج الدعم المدرسي التابع للاونروا في لبنان بحضور عدد من طلاب البرنامج.