الدفاع المدني: إصابة شخصين نتيجة حريق معمل لتصنيع الفحم بزوطر الشرقية- النبطية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل معمل لتصنيع الفحم في ​زوطر الشرقية​ - ​النبطية​". وبيّنت أنّ "العناصر عَمِلوا أيضًا على سحب عاملين من التابعية السورية، أُصيبا بحالة اختناق جراء الحريق. فيما تولّت جهات أُخرى نقلهما إلى المستشفى للمعالجة".

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