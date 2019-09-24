هنأ عضو "تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​حكمت ديب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"إقرار القانون الرامي إلى تعديل المادة 138 من المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ​قانون البلديات​ والذي منح بلديات مراكز المحافظات حق إنشاء جهاز فني هندسي خاص بها دون العودة إلى مكاتب فروع ​التنظيم المدني​، مبروك ل​بعبدا​ وزحلة وسائر بلديات مراكز المحافظات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديب هنأ البلديات باقرار حق البلديات بانشاء جهاز فني هندسي خاص بها دون العودة إلى فروع التنظيم المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.