سأل عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، تعليقًا على سحب مشروع القانون المتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع إنمائيّة في ​جبل لبنان​، "أهكذا يكافأ ​المتن​ الّذي فيه أعلى نسبة جباية ضرائب؟". وسأل أيضًا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أهكذا يكافأ ساحله الّذي طمرتم شاطئه بنفاياتكم؟ وكهربتم بلداته بتوتّركم؟ أيكافأ بحرمانه من مشاريع إنمائية أقرت بالسابق ويتمّ سحبها اليوم؟". وارفق التعليق بوَسمي "المتن محروم" و"طفح الكيل".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش عن سحب مشروع قانون متعلق بمشاريع إنمائية بجبل لبنان: أهكذا يكافأ المتن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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