الدفاع المدني اخمد حريق في بلدة ضهر نصار وآخر في خربة داوود

شب حريق في بلدة ضهر نصار في عكار، أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة وامتد ليطال مساحة من أشجار السنديان.

وتوجه على الفور عناصر ومتطوعو مركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه وإخماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة.

كما شب حريق آخر في بلدة ​خربة داوود​، إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة وعمل عناصر ومتطوعو ​الدفاع المدني​ في مركز البيرة على إخماده .

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