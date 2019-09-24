ترامب: فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "اننا فرضنا ​عقوبات​ كبيرة على ​المصرف المركزي​ الإيراني بعد هجوم ​أرامكو​"، مشيراً الى "اننا سنواصل فرض العقوات على ​ايران​ بسبب سلوكها في المنطقة". ورأى ترامب في كلمة له في الجمعية العامة للامم المتحدة، أنه "حان الوقت لكي يخطوا قادة إيران خطوة الى الأمام"، مؤكداً أن "الجميع قادر على شن حرب لكن الشجعان يقدمون على إرساء السلام".

ولفت الى "اننا نسعى الى التناغم والسلام حول العالم لا الى حروب بلا نهاية".

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