أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تسعى لصراع مع دول أخرى لكنها ستدافع عن مصالحها"، مشيرًا إلى "أننا سنستمر بالحصول على الأموال من أجل ​أوكرانيا​ ونطالب ​أوروبا​ بدفع المزيد من الأموال لصالحها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أميركا لا تسعى لصراع مع دول أخرى لكنها ستدافع عن مصالحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.