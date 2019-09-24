الحريري: هناك ورشة عمل للخروج باستراتيجية كاملة للقطاع الزراعي ونعمل على إغلاق المعابر غير الشرعية

أعلن رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، أنّ "هناك ورشة عمل مع وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ و"​الفاو​" و"​البنك الدولي​"، حتّى نخرج باستراتيجيّة لقطاع الزراعة، وهذه من الأمور الّتي درسناها في خطة "ماكينزي". ولفت إلى أنّ "هناك بنى تحتيّة غير موجودة وكلّ ​البنى التحتية​ الّتي تحتاجها الزراعة غير متكاملة، والجيّد أنّنا في "مؤتمرسيدر" وضعنا مشاريع للنهوض ب​القطاع الزراعي​".

وأوضح في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر "النهوض بالزراعة في ​لبنان​ 2019"، أنّ "ما كان يحصل في السابق، أنّنا كنّا نقول إنّنا نريد أن نفتتح محطة تكرير هنا ولكن نفتقد محطة الري، أمّا الآن فميزة المشاريع الّتي أتينا بها هي أنّها مموّلة من "​مؤتمر سيدر​"، مركّزًا على أنّ "المشكلة أنّ لا استراتيجية واضحة في موضوع الزراعة، وممنوع أن نكمل بهذه الطريقة، ومن الآن إلى 5 سنوات يجب أن يكون لدينا استراتيجيّة واضحة لهذا القطاع".

وبيّن الحريري أنّه "مثلما كان رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ مهتمّ بالقطاع الزراعي، نحن سنكمل معكم"، مشدّدًا على أنّ "لدينا مشكلة حقيقية في التهريب. فيالأسبوع الماضي اجتمعت مع القيادات العسكرية في موضوع التهريب، فعندما بدأت الحرب في سوريا انخفض التهريب إلى 2 بالمئة، والآن عندما هدأ الوضع ارتفعت النسبة إلى 30 بالمئة، ونحن نعمل على إقفال المعابر غير الشرعية، والحكومة ستقرّ موضوع "السكانر" على المعابر البريّة والبحريّة الشرعيّة".

وأشار إلى "أنّنا مستعدّون لدعم أيّ زراعة لها قيمة مضافة للبلد وللمزارعين".