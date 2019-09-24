غوتيريس بافتتاح اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: نواجه احتمال وقوع صراع مسلح في الخليج

أكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيرس​ في كلمة له خلال افتتاح أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ أن "هجوم ​أرامكو​ أمر لا يمكن القبول به"، مشددا على انه "يجب وقف تهديد ​الصواريخ​ البالستية".

ورأى غوتيرس أنه "حان الوقت لإنهاء ​الأزمة السورية​"، كاشفًا عن أنه "يلوح في الأفق خطر جديد قد يقسم العالم إلى قسمين اقتصاديين متنافسين وعلينا تجنب هذا الصدع ونواجه احتمال وقوع صراع مسلح في الخليج ولا يمكن للعالم أن يتحمل تداعياته".