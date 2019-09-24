صالح: تنصيب سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات يؤكد صدق الجيش بعدم وجود طموحات سياسية لديه

أكد رئيس أركان ​الجيش الجزائري​ الفريق ​أحمد قايد صالح​ أن "تنصيب سلطة مستقلة لتنظيم ​الانتخابات​ يؤكد صدق الجيش بعدم وجود طموحات سياسية لديه"، مشيراً إلى أنه "لا طموحات سياسية ل​قيادة الجيش​ سوى خدمة الجزائر وشعبها، وتأكدت مصداقية مواقفنا بعد تنصيب السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق".

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