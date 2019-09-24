مسؤول ايراني: نرصد تحركات القوات الاميركية من البحر المتوسط الى المحيط الهندي

اكد المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيى رحيم صفوي ان "القوات المسلحة الايرانية ترصد تحركات القوات الاميركية من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الهندي"، معتبراً أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يحظى بتوازن عقلاني وسلوكي".
ولفت إلى أن "الاعداء الدوليين يريدون فرض ارادتهم السياسية على الحكومة والشعب الايراني عبر الحرب الاقتصادية والحرب النفسية والعمليات السايبرية او الحرب الناعمة"، مؤكداً أن "لايران اعلى قدرات التاثير في المنطقة واضاف، ان قائد الثورة الاسلامية دعا بوتين لتقديم الاسناد الجوي في سوريا ومن ثم تبلور التحالف بين ايران وروسيا وسوريا والعراق وحققنا النصر كما ان تركيا التي كانت متناسقة مع اميركا لغاية العام 2016 في الساحة السورية الا ان التحالف السياسي في المنطقة قد تغير واصبحت تركيا الان من اصدقاء ايران".
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