مسؤول ايراني: نرصد تحركات القوات الاميركية من البحر المتوسط الى المحيط الهندي

اكد المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة ال​ايران​ية ​اللواء​ ​يحيى رحيم صفوي​ ان "​القوات​ المسلحة الايرانية ترصد تحركات القوات الاميركية من البحر الابيض المتوسط الى ​المحيط الهندي​"، معتبراً أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لا يحظى بتوازن عقلاني وسلوكي".

ولفت إلى أن "الاعداء الدوليين يريدون فرض ارادتهم السياسية على ​الحكومة​ والشعب الايراني عبر الحرب الاقتصادية والحرب النفسية والعمليات السايبرية او الحرب ​الناعمة​"، مؤكداً أن "لايران اعلى قدرات التاثير في المنطقة واضاف، ان قائد ​الثورة الاسلامية​ دعا ​بوتين​ لتقديم الاسناد الجوي في ​سوريا​ ومن ثم تبلور التحالف بين ايران و​روسيا​ وسوريا و​العراق​ وحققنا النصر كما ان ​تركيا​ التي كانت متناسقة مع ​اميركا​ لغاية العام 2016 في الساحة السورية الا ان التحالف السياسي في المنطقة قد تغير واصبحت تركيا الان من اصدقاء ايران".