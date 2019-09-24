سلامي: تفوقنا على الاعداء تعود جذوره الى القيادة

أكد القائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ أن "تفوقنا على الاعداء تعود جذوره الى ​القيادة​"، مبينا ان "القائد مزج الحكمة والعقل المطابق للوحي مع القوة، وهو قادر على تكثير شخصيته المعنوية في المجتمع".

ولفت إلى أنه "لا يمكن لأي مجتمع ان يتطور ويتقدم دون ان يكابد الصعوبات، ويمكن وصف الدفاع المقدس بأنه مصدر لا ينضب لعزة الشعب الايراني وشموخه وليست القوة لوحدها كافية لشعب ما، فإن ما هو مهم هو روح القوة ومصدر توليدها"، مؤكداً "إننا استفدنا من امتياز تعود يعتبر الجذر الاساسي لجميع ميزاتنا، وهو يتجسد في القيادة".

وبين أن "الاميركيين وبكل القوة والتفوق الاقتصادي والسياسي والثقافي و​القوات​ العسكرية ويمضون نحو الزوال، لأنه قيادتهم فاقدة للحكمة، وهذا الموضوع الذي يقولونه هم انفسهم"، مشيراً إلى ان "الفلسفة السياسية الاميركية تتمثل في الهيمنة على الشعوب والدول، لتحويل ​أميركا​ الى بلد استثنائي، إن هكذا فلسفة تخلق الاعداء، ولن تخلق القوة، وتزيد من نطاق الاخطار".