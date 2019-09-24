رئيس وزراء باكستان: مشاركتنا بالعملية الأميركية في أفغانستان أكبر خطأ

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، أنّ "مشاركة بلاده في العملية الأميركية في ​أفغانستان​، الّتي بدأت بعد هجمات 11 أيلول 2001، هي أكبر خطأ"، موضحًا أنّه "كان ينبغي أن نظلّ محايدين".

وأوضح في بيان أمام مجلس العلاقات الخارجية في ​نيويورك​، "أنّني كنت ضدّ العمليّات في أفغانستان منذ البداية. أوّلًا درّبنا هؤلاء الرجال على الجهاد، وكانت تلك فكرة رائعة، والآن نحن نقول للمجموعات نفسها أن هذا هو ​الإرهاب​"، مؤكّدًا "أنّه يعتبر الحل العسكري للصراع في أفغانستان عديم الجدوى، لأنّ تاريخ البلاد يتحدث عن هذا".

ومنذ عام 2001، تقوم ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحلفاؤها بعملية في أفغانستان ضدّ "​حركة طالبان​" وغيرها من الجماعات، بما في ذلك تنظيمي "داعش" و"​القاعدة​".