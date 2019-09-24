أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنّ "مشاركة بلاده في العملية الأميركية في أفغانستان، الّتي بدأت بعد هجمات 11 أيلول 2001، هي أكبر خطأ"، موضحًا أنّه "كان ينبغي أن نظلّ محايدين".
وأوضح في بيان أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، "أنّني كنت ضدّ العمليّات في أفغانستان منذ البداية. أوّلًا درّبنا هؤلاء الرجال على الجهاد، وكانت تلك فكرة رائعة، والآن نحن نقول للمجموعات نفسها أن هذا هو الإرهاب"، مؤكّدًا "أنّه يعتبر الحل العسكري للصراع في أفغانستان عديم الجدوى، لأنّ تاريخ البلاد يتحدث عن هذا".
ومنذ عام 2001، تقوم الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها بعملية في أفغانستان ضدّ "حركة طالبان" وغيرها من الجماعات، بما في ذلك تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان: مشاركتنا بالعملية الأميركية في أفغانستان أكبر خطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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