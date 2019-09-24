السيسي: مسألة النيل تشكل قضية بقاء ووجود لمصر

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له أمام الجمعية العمومية، "أننا أطلقنا خطة واسعة وشاملة ضد الإرهاب"، مشيرًا إلى "أننا دشنا المركز الأفريقي بالقاهرة لإعادة إعمار الدول بعد النزاعات".
وشدد السيسي على "أننا ندعو لرفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب"، موضحًا "أننا نجدد التأكيد على وجوب قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
واعتبر أن "العرب منفتحون على السلام العادل والشامل والفرصة ما زالت سانحة لبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط"، لافتًا الى أنه "آن الأوان لمعالجة الأزمة الليبية وفق خطة الأمم المتحدة. ويجب توحيد المؤسسات الليبية كافة وإنهاء حكم الميليشيات ودعمها الخارجي".
ورأى السيسي أن "الحل السياسي الشامل في سوريا ضرورة ملحّة وفق القرار 2254"، مضيفًا أنه "آن الأوان لإنهاء الأزمة الممتدة في اليمن بحل سياسي بالمرجعيات العربية ووفق القرارات الدولية ومنع التدخلات الأجنبية".
وأعلن أن "مصر تدين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية الشقيقة"، موضحًا أنه "يجب التصدي للإرهاب ومكافحة خطاب التطرف عبر إعلاء قيم التسامح"، كما كشف عن أن "مصر وقعت اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة وهي تأمل بالتواصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق دول حوض النيل، فمسألة النيل تشكل قضية بقاء ووجود لمصر".
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