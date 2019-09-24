السيسي: مسألة النيل تشكل قضية بقاء ووجود لمصر

أكّد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، في كلمة له أمام ​الجمعية العمومية​، "أننا أطلقنا خطة واسعة وشاملة ضد ​الإرهاب​"، مشيرًا إلى "أننا دشنا المركز الأفريقي ب​القاهرة​ لإعادة إعمار الدول بعد النزاعات".

وشدد السيسي على "أننا ندعو لرفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب"، موضحًا "أننا نجدد التأكيد على وجوب قيام دولة فلسطينية عاصمتها ​القدس الشرقية​".

واعتبر أن "العرب منفتحون على السلام العادل والشامل والفرصة ما زالت سانحة لبدء مرحلة جديدة في ​الشرق الأوسط​"، لافتًا الى أنه "آن الأوان لمعالجة الأزمة الليبية وفق خطة ​الأمم المتحدة​. ويجب توحيد المؤسسات الليبية كافة وإنهاء حكم الميليشيات ودعمها الخارجي".

ورأى السيسي أن "الحل السياسي الشامل في ​سوريا​ ضرورة ملحّة وفق القرار 2254"، مضيفًا أنه "آن الأوان لإنهاء الأزمة الممتدة في ​اليمن​ بحل سياسي بالمرجعيات العربية ووفق القرارات الدولية ومنع التدخلات الأجنبية".

وأعلن أن "مصر تدين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية في ​السعودية​ الشقيقة"، موضحًا أنه "يجب التصدي للإرهاب ومكافحة خطاب التطرف عبر إعلاء قيم التسامح"، كما كشف عن أن "مصر وقعت اتفاق إعلان المبادئ بشأن ​سد النهضة​ وهي تأمل بالتواصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق دول حوض النيل، فمسألة النيل تشكل قضية بقاء ووجود لمصر".