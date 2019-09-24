جونسون أكد أنه سيحترم قرار المحكمة العليا البريطانية رغم اختلافه معه بشدة

أكّد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ "أنّه سيحترم حكم المحكمة العليا البريطانية الّتي أبطلت قراره تعليق أعمال البرلمان".

ولفت في تصريح صحافي، خلال زيارة يجريها إلى ​نيويورك​ إلى "أنّني أختلف بشدّة مع ما خلص إليه القضاة، ولا أعتقد أنّه صحيح، لكنّنا سنمضي قدمًا وبالتأكيد سيعاود البرلمان عقد جلساته".

وكانت قد قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونيّة تعليق أعمال البرلمان في الفترة الّتي تسبق خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، مركّزةً على أنّ قرار جونسون "لاغٍ ولا تأثير له".

وعلى الأثر، أعلن رئيس مجلس العموم ​جون بيركو​ أنّ" المجلس سيستأنف جلساته اعتبارًا من الساعة 11:30 صباحًا (10:30 توقيت غرينيتش) يوم الأربعاء".