رئيس البرلمان التركي: اجتماع برلمانات دول أوراسيا خطوة دبلوماسية هامة

لفت رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب إلى ان "الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا يعتبر خطوة دبلوماسية هامة، وسيكون أرضية جيدة للسلام العالمي"، موضحاً أن "الاجتماع الثالث الذي عقد في أنطاليا التركية، شارك فيه 39 دولة، في حين أن الاجتماع الرابع حضره 41 رئيس برلمان من 65 دولة، و14 منظمة دولية".

وأشار إلى أن "الحضور المميز للاجتماع دليل على أن هناك حاجة لتعزيز التنمية والتعاون بين دول ​أوروبا​ وآسيا"، لافتاً إلى أنه "خلال الاجتماع تمت مناقشة سبل تطوير عمليات التكامل في أوراسيا، وتنفيذ مشاريع متعددة الأطراف في مختلف المجالات، فضلا عن دعم هذه المشاريع وغيرها من القضايا".