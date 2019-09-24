قائد الجيش الايراني: استراتيجية المقاومة الفاعلة أفشلت الضغط الاقصى للأعداء

أكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي "أننا اليوم نواجه كذلك وضع الحرب"، مشيراً إلى ان "استراتيجيتنا في هذه الحرب تمثلت في المقاومة الفاعلة الذكية، وهذه الاستراتيية أفشلت الضغط الاقصى للأعداء".
ولفت إلى ان "من دروس الدفاع المقدس، هي ان ايران الاسلامية تعلمت ان تقف على قدميها وأن لا تمد يدها الى احد خارج هذه الحدود وان العديد من الانجازات العسكرية لا يمكن الافصاح عنها، ولكن القدر الذي ظهر منه، حقا مثير للاعجاب"، مشيراً إلى ان "الدرس الآخر للدفاع المقدس، والذي تم تقبله اليوم كاستراتيجية، هو الصمود والمقاومة، وهو رمز شموخنا وعزتنا".
وبين ان "تطورات الاعوام الخيرة في المنطقة تبين تكريس ثقافة المقاومة بين شعوب المنطقة، إذ كان النظام الاستكباري بزعامة اميركا وبالتعاون مع الدول العميلة في المنطقة، بصدد إثارة الازمات في سوريا والعراق وارتكاب الجرائم في اليمن، ولكن مخططات العدو باءت بالفشل بيقظة الشعوب المسلمة والدروس المستلهمة من الدفاع المقدس"، معرباً عن امله بـ"أن تؤدي هذه الانتصارات الى التسريع في زوال النظام الاستكباري والكيان الصهيوني".
وأضاف "نحن الآن ايضا في حرب، وان استراتيجيتنا تتمثل في المقاومة الفاعلة الذكية، وهذه الاستراتيجية أدت الى افشال الضغط الاقصى الذي يمارسه الاعداء".
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