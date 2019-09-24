مصدر سياسي عراقي لـRT: حراك كبير ضد عادل عبد المهدي وحكومته

كشف مصدر سياسي عراقي لقناة "روسيا اليوم" عن "وجود حراك كبير في العراق ضد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وحكومته"، موضحاً أن "التحرك يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، بالإضافة إلى زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم".
ولفت إلى أن "التحرك يهدف إلى تغيير في الكابينة الحكومية لحكومة عبد المهدي، أو ربما يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال سحب الثقة عن عادل عبد المهدي".
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