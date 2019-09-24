مصدر سياسي عراقي لـRT: حراك كبير ضد عادل عبد المهدي وحكومته

كشف مصدر سياسي عراقي لقناة "​روسيا اليوم​" عن "وجود حراك كبير في ​العراق​ ضد رئيس ​الحكومة العراقية​ ​عادل عبد المهدي​ وحكومته"، موضحاً أن "التحرك يقوده ​رئيس الجمهورية​ ​برهم صالح​، ورئيس ​مجلس النواب​ ​محمد الحلبوسي​، ورئيس الحكومة السابق ​حيدر العبادي​، بالإضافة إلى زعيم تيار الحكمة المعارض ​عمار الحكيم​".

ولفت إلى أن "التحرك يهدف إلى تغيير في الكابينة الحكومية لحكومة عبد المهدي، أو ربما يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال سحب الثقة عن عادل عبد المهدي".