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وزيرا خارجية تركيا والمغرب بحثا بسبل تعزيز التعاون بين البلدين

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بحث وزير الخارجية التركية ​مولود تشاووش أوغلو​ ونظيره ​المغرب​ي ​ناصر بوريطة​، بسبل تعزيز التعاون بين البلدين، في لقاء بينهما عُقد في مقر ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​.

ولفت جاويش أوغلو بعد اللقاء، إلى "أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة، جدّدنا من خلالها التزامنا تجاه علاقاتنا الثنائية". وأكّد أنّ "المغرب، البلد الشقيق ل​تركيا​، يحظى بأهمية كبرى في ​العالم الإسلامي​ و​إفريقيا​ والمنطقة المتوسطية".

يُشار إلى أنّ هذه المباحثات جرت على هامش مشاركة وزيرا البلدين في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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