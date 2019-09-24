وزيرا خارجية تركيا والمغرب بحثا بسبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو ونظيره المغربي ناصر بوريطة، بسبل تعزيز التعاون بين البلدين، في لقاء بينهما عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ولفت جاويش أوغلو بعد اللقاء، إلى "أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة، جدّدنا من خلالها التزامنا تجاه علاقاتنا الثنائية". وأكّد أنّ "المغرب، البلد الشقيق لتركيا، يحظى بأهمية كبرى في العالم الإسلامي وإفريقيا والمنطقة المتوسطية".
يُشار إلى أنّ هذه المباحثات جرت على هامش مشاركة وزيرا البلدين في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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