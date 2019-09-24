وزيرا خارجية تركيا والمغرب بحثا بسبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية التركية ​مولود تشاووش أوغلو​ ونظيره ​المغرب​ي ​ناصر بوريطة​، بسبل تعزيز التعاون بين البلدين، في لقاء بينهما عُقد في مقر ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​.

ولفت جاويش أوغلو بعد اللقاء، إلى "أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة، جدّدنا من خلالها التزامنا تجاه علاقاتنا الثنائية". وأكّد أنّ "المغرب، البلد الشقيق ل​تركيا​، يحظى بأهمية كبرى في ​العالم الإسلامي​ و​إفريقيا​ والمنطقة المتوسطية".

يُشار إلى أنّ هذه المباحثات جرت على هامش مشاركة وزيرا البلدين في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.