19 قتيلا وأكثر من 300 جريح في زلزال ضرب باكستان

أعلن مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور في ​كشمير​ ال​باكستان​ية، ساردار غولفاراز، أنّ "19 شخصًا قُتلوا على الأقل وأكثر من 300 أُصيبوا نتيجة هزّة أرضيّة بقوّة 5,2 درجات ضربت شرق باكستان".

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