البرلمان البريطاني يستأنف اجتماعاته غدا الأربعاء

أعلن رئيس ​البرلمان البريطاني​ استئناف الجلسات غدا الأربعاء، بعد حكم المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ القاضي بتعليق جلسات البرلمان.

وأكّد رئيس ​مجلس العموم البريطاني​ ​جون بيركو​ أن "هناك تعليمات صدرت للتحضير لاستئناف أعمال مجلس العموم في جلسة غدا عند الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش".

وكانت المحكمة العليا قد قضت بإجماع 11 قاضيًا، بمن فيهم رئيسة المحكمة، بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان قبل أسابيع قليلة من خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، وبناء على ذلك، فإن الهيئة التشريعية باقية ولم يتم تعليق عملها.