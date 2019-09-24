"رويترز": من المستبعد إدراج أرامكو هذا العام بعد هجوم المنشأتين

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "من المستبعد أن تدرج ​السعودية​ شركتها ​النفط​ية العملاقة المملوكة للدولة هذا العام بعد هجوم في وقت سابق من الشهر الحالي على منشأتي نفط تابعتين لها"، مشيرةً إلى أن "الطرح العام الأولي ل​أرامكو​، أكبر شركة نفط في ​العالم​، أحد أركان خطة إصلاح ​اقتصاد​ي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى جمع مليارات الدولارات للمساعدة في تنويع اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط".

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