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رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني أكد وقوف بلاده مع السعودية للدفاع عن أمنها

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أكّد رئيس مجلس الشيوخ ال​باكستان​ي السيناتور صادق سنجراني، "وقوف باكستان حكومةً وشعبًا مع ​​ للدفاع عن أمنها وسيادتها".

وشدّد في تصريح له خلال رعايته مؤتمر عقدته جمعية "مجلس علماء باكستان" في إسلام آباد، بعنوان "وحدة الأمة ​الإسلام​ية" بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للسعودية، على "أنّنا نعدّ أمن السعودية خطًّا أحمر بالنسبة لباكستان".

من جانبه، ركّز رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر الأشرفي، على أنّ "التنسيق بين قيادتي السعودية وباكستان مهم للغاية في ظلّ التحديات الّتي تواجهها الأمة الإسلامية".

وأشاد المؤتمر في قراراته بـ"دور السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، والرعاية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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