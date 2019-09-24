رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني أكد وقوف بلاده مع السعودية للدفاع عن أمنها

أكّد رئيس مجلس الشيوخ ال​باكستان​ي السيناتور صادق سنجراني، "وقوف باكستان حكومةً وشعبًا مع ​السعودية​ للدفاع عن أمنها وسيادتها".

وشدّد في تصريح له خلال رعايته مؤتمر عقدته جمعية "مجلس علماء باكستان" في إسلام آباد، بعنوان "وحدة الأمة ​الإسلام​ية" بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للسعودية، على "أنّنا نعدّ أمن السعودية خطًّا أحمر بالنسبة لباكستان".

من جانبه، ركّز رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر الأشرفي، على أنّ "التنسيق بين قيادتي السعودية وباكستان مهم للغاية في ظلّ التحديات الّتي تواجهها الأمة الإسلامية".

وأشاد المؤتمر في قراراته بـ"دور السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، والرعاية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين".