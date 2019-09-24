أردوغان: الازمة في سوريا ماتزال مستمرة وحان الوقت لانهائها

اعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "​سوريا​ تحولت إلى منطقة جغرافية تجرح الضمير العالمي"، مشيراً إلى أن "الازمة في سوريا ماتزال مستمرة ويجب أن تحل بشكل جذري"، مشدداً على أنه "يجب الحفاظ على وحدة التراب السوري وتفعيل لجنة الدستور وقد تشهد تدفق ملايين اللاجئين لتركيا في حال وقوع أي هجوم كبير على ادلب السورية".

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